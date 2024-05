«GNTM»: Heidis Nackt-Shooting bringt Models an ihre Grenzen

«Sie ist auch eine Frau und hat Töchter»

«Lord, have mercy!» So reagierte Kadidja auf die Ankündigung der abschliessenden, grossen Challenge dieser Folge. Die Nachricht vom anstehenden Nackt–Shooting schlug in der Model–WG wie eine Bombe ein. Für Beruhigung konnten da auch nicht die mitgesandten «Klebeunterhosen» sorgen, die grösseren Pflastern ähnelten und die entscheidenden Körperstellen während des Shootings verdecken sollten. Kadidja machte sich Gedanken darüber, was ihr Freund und ihre Familie davon halten würden, sie so zu sehen: «Ich muss das erstmal verarbeiten.» Dann vergoss sie bittere Tränen. Hoffnung gab ihr Heidi Klums (50) Anwesenheit am Set: «Sie ist ja auch eine Frau und hat Töchter. Und ich glaube nicht, dass sie etwas erwarten würde, was wir nicht machen möchten.»