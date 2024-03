«GNTM»: Heisse Outfits und knappe Entscheidungen

Tragik und Jungs–Strahlen nach der Show

In der Fashion–Show sorgten dann vor allem «Prinz» Marvin und Schlussläufer Aldin für Gänsehaut bei der Jury. Auch die, wie immer, an sich zweifelnde Xenia (23) überzeugte – wie immer. Fabiennes Walk wirkte wie ausgewechselt. Auch Lucas strahlte plötzlich grenzenloses Selbstbewusstsein aus. Tragisch verlief die Entscheidung der Jury für Marcia (23): Für die Teilnahme an «GNTM» und für ihren Traum hatte die Schweizerin ihren Job als Arztsekretärin gekündigt. Nun ist ihr Weg bei «GNTM» abrupt und viel früher als gedacht zu Ende. Das gilt auch für Lilian (24) und Felice, die es ebenfalls nicht in die nächste Runde schafften. Aufatmen dagegen bei allen Männer–Models: Sie sind alle eine Runde weiter. Eine überzeugende Leistung! Doch Jermaine (19) weiss: In der nächsten Runde wird umso kräftiger ausgesiebt.