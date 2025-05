«GNTM»: Launige Dragqueen-Show wird vier Models zum Verhängnis

Dauerfehde zwischen Kevin und Aaliyah geht weiter

Unter Anleitung der Dragqueens feilen die Models in Dreiergruppen an ihren Performances für den Abend. Banker Pierre (22) schlüpft ohne Berührungsängste in die High Heels und fühlt sich in dem ungewohnten Geläuf schnell wohl. Dagegen gewöhnen sich seine Kollegen Moritz (19) und Kevin (24) nur sehr zögernd an die hohen Hacken und ihre neuen Rollen als Königinnen der Nacht. Anleiterin Catherrine Leclery ist deshalb skeptisch, was Kevins Drag–Potenzial angeht. Doch ehrgeizig wie immer überflügelt er während der Tanzproben sogar die von sich überzeugte Aaliyah (22). Die Dauerfehde zwischen den beiden geht also weiter. Auch Mit–Favoritin Eva (26) hat bei den Proben schwer zu kämpfen: «Eva mangelt es an Power, weil sie nicht so gut aus sich rauskommen kann», stellt Coach Yoncé Banks fest. Die beiden Tanzprofis Josy (19) und Jannik (22) meistern die Drag–Choreografien hingegen mit Bravour und lassen für die Show einiges erwarten.