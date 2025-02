«GNTM»: Männer-Model eröffnet Catwalk und wird aussortiert

Bittere Entscheidung um Show–Opener Marcel

Das entscheidende Votum um den Einzug ins Model–Haus hält einige Überraschungen bereit. Die grösste – und leider negative – betrifft Marcel. Vor der Entscheidung malt er sich bereits seinen weiteren Weg bei «GNTM» aus: «Dadurch, dass man den Walk eröffnet hat, ist man schon eine Stufe höher.» Und fügt hinzu: «Natürlich will ich, dass ich weiterkomme und ‹Germany›s next Topmodel' werde.» Auch Konkurrent Gabriel (23) glaubt, dass Marcel «zu 150 Prozent» weiter ist. Ungläubig fällt dann nicht nur Marcels Reaktion aus, nachdem Heidi und Eva ihr Urteil bekanntgeben: Die gesamte Gruppe scheidet aus. Auch für Chris ist Schluss: «Ich hatte dich von letzter Woche als Strahlemann in Erinnerung. Heute fand ich dich extrem lahm», so Heidi. Lockenkopf Kevin (24) konnte dieses Mal am meisten überzeugen: «Mir und anderen ist die Kinnlade runtergefallen. Das war super», so Designer Kim. Und Eva Herzigova pflichtet bei: «Du hast das super gemacht, wirklich toll!» In der kommenden Woche geht es erstmals ins Model–Haus.