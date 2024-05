«GNTM»: Männer-Model zwischen zwei Walks in Klinik behandelt

Die Konkurrenz um «Germany's next Topmodel» (donnerstags, 20:15 Uhr, ProSieben oder bei joyn.de) geht in die entscheidende Phase. Und der Kampf um den Sieg wird mit immer härteren Bandagen geführt. Jüngstes Beispiel: Zwilling Julian (24) zog sich einen dreifachen Fingerbruch zu. Um seine Chancen zu wahren, begab er sich in der Pause zwischen zwei Walks in eine Klinik. Hat sich der Einsatz für ihn gelohnt? Bei anderen Models lief es deutlich besser. Vor allem eine frühere Aussenseiterin kann seit ihrem Umstyling mehr und mehr punkten. Am Ende mussten zwei andere Models ihre Koffer packen.