«GNTM» mit Überraschungserfolg - starker Auftakt von «7 Tage, 7 Köpfe»

Seit 2006 läuft nun schon die ProSieben-Castingshow «Germany's next Topmodel». Und in den vergangenen Jahren hatten Heidi Klum (48) und ihre Models mit schwankenden Quoten zu kämpfen. Der Auftakt der aktuellen Staffel am Donnerstagabend war jedoch ein echter Erfolg: 20,4 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen und 2,06 Millionen Zuschauer beim Gesamtpublikum bescherten der Show den besten Auftakt seit immerhin 13 Jahren. Das berichtet unter anderem das Branchenmagazin «Meedia».