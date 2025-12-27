«GNTM»-Model Anna Adamyan ist wieder schwanger

Erstmals seit 2020 ohne medizinische Hilfe

Was diese Schwangerschaft so besonders macht: Anna Adamyan wurde diesmal auf natürlichem Weg schwanger. Für das Paar, das einen langen und oft schmerzhaften Weg durch Kinderwunschkliniken hinter sich hat, grenzt das an ein kleines Wunder. «Und ja – wir teilen es bewusst früh, so wie nach jeder künstlichen Befruchtung. Nur dass es diesmal keine war. Das erste und bis jetzt letzte Mal war ich 2020 ohne künstliche Befruchtung schwanger... Es fühlt sich so was von richtig an, denn dieses grosse Wunder möchten wir nicht verstecken», erklärt die Niedersächsin ihren über 600.000 Followerinnen und Followern.