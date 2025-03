«GNTM»: Model-Mutter wütend über Kritik an «Toiletten-Pose»

Sedcard–Shooting im Aufsteh–Look

Mit einem Megaphon in der Hand und einem lauten «Guten Morgen!» wirft Heidi, ein «absoluter Morgenmensch», die Models aus dem Bett. Die reagieren nicht ganz so enthusiastisch: «Ich schätze Heidi als sehr lieben Menschen ein. Ich weiss nicht, was sie da heute geritten hat», so Lulu. Dabei steht für die Models das wichtige Sedcard–Shooting an – und das in Pyjama und Bad–Hair–Frisur. Eine grosse Herausforderung, zumal Heidis Idee vom «Come as you are»–Shooting von Modefotograf Yu Tsai umgesetzt wird. Der selbsternannte «strenge Lehrer» ist zum zehnten Mal bei «GNTM» dabei und steht für beeindruckende Fotos und glasklare Ansagen an die Models. Geht er dieses Mal zu weit?