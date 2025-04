«GNTM»: Model rührt beim emotionalen Schmuck-Casting zu Tränen

Trio siegt beim Diner–Shooting

Im Model–Penthouse trifft ein alter Bekannter der «GNTM»–Familie ein. Creative Director Thomas Hayo ist seit 2011 Teil von «GNTM». Seitdem hat er gemeinsam mit Heidi Klum in dem Format viel erlebt. In der folgenden Nacht fügen beide ihrer langjährigen Freundschaft ein weiteres, aufregendes Kapitel hinzu: Auf sie wartet eine gemeinsame Nacht im Zelt in der Wüste Kaliforniens. Während Heidi Thomas' Ankunft schon herbeisehnt, gibt dieser erstmal den Model–Reiseleiter. Auf der Bustour in die Wüste legt «GNTM–Reisen» einen Stopp an einem typisch amerikanischen Fifties–Diner ein. Dort sollen sich die Models, in Dreiergruppen posierend, beim Fifties–Shooting beweisen. Jannik (22), Eliob (29) und Top–Favorit Kevin (24) sind am besten vorbereitet und gewinnen das Shooting.