«GNTM» muss gegen Stefan Raab ran: So reagiert Heidi Klum

Startschuss für die Jubiläumsstaffel

«GNTM» startet am heutigen 13. Februar in die 20. Staffel. Gecastet werden wie im vergangenen Jahr sowohl weibliche als auch männliche Models. Die Folgen laufen anfangs immer mittwochs und donnerstags, um sich getrennt voneinander den weiblichen und männlichen Models zu widmen. Laut ProSieben wird es um 100 Bewerberinnen in Folge eins und 100 Bewerber in Folge zwei gehen.