«GNTM»-Siegerin Luisa Hartema hat geheiratet

Auf der Torte stand «Love»

Offensichtlich hatten sich Luisa Hartema und ihr Partner, den sie aus der Öffentlichkeit heraushält, für eine lässige Sommerparty im Freien entschieden, um ihre Liebe zu zelebrieren. In einer Story auf ihrer Instagram-Seite gab die Blondine einige Einblicke von der Feier. Darauf waren die Hochzeitstorte mit der Aufschrift «Love» sowie ein Zelt auf einer Wiese zu sehen, in dem weisse Stühle und Tische aufgestellt waren. Ihre Freundin Maja Matic postete weitere Bilder, die auch das Brautkleid des Models zeigten. Hartema trug ein schlichtes Kleid mit Spaghettiträgern und einem hohen Beinschlitz. In den offenen Haaren steckte ein Schleier. Zu den Aufnahmen schrieb Matic an Hartema gerichtet: «Dich so strahlen zu sehen, füllt mein Herz.»