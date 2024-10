«GNTM»-Siegerin Sara Nuru ist wieder Mutter geworden

Ihr zweites Kind ist auf der Welt: Sara Nuru (35) hat sich in einem Instagram–Post mit Baby im Arm gezeigt. «Hallo Welt», schrieb sie zu dem Selfie, das sie in Strandkulisse zeigt. Das Gesicht ihres in eine Decke gehüllten Nachwuchses ist dabei mit einem weissen Herzchen–Emoji verdeckt. Den Schnappschuss kommentierte sie zudem mit Herzchen– und Küken–Emoji. Einige Promis zeigten sich in der Kommentarspalte begeistert über die frohe Botschaft. «Alles Liebe euch», schrieb etwa Ex–«GNTM»–Teilnehmerin Mandy Bork (33). «Glückwunsch», erklärte Lilly Becker (48) in einem Kommentar.