«GNTM»-Star Betty Taube mischt bei «Let's Dance» mit

Ex–«Germany‹s next Topmodel»–Kandidatin Betty Taube (31) steht als «Let›s Dance»–Teilnehmerin fest. Das verkündete die Content–Creatorin, Moderatorin und Autorin nun auf Instagram. Dort verriet die 31–Jährige, die 2014 durch «GNTM» bekannt wurde: «Jetzt werde ich bei ‹Let›s Dance' auf dem Tanzparkett stehen und ich sage euch: Ich habe Angst.» Der Grund: «Alles, was ich an Tanzerfahrung habe, sind Dorffeste.» Ausserdem sei sie «die unsportlichste Person der Welt», so das Model weiter.