«GNTM» startet mit überraschendem Statement von Heidi Klum

Es ist wieder so weit! Heidi Klum (49) hat zur neuen Staffel von «Germany's Next Topmodel» auf ProSieben (auch bei Joyn) eingeladen. Und es geht direkt spektakulär los. Für die 29 Kandidatinnen geht es ab in die Filmstadt Los Angeles. Letztes Jahr stand alles unter dem Motto «Vielfalt», doch auch dieses Mal sind die Models wieder sehr unterschiedlich. Ausser beim Altersdurchschnitt: Alle Kandidatinnen sind zwischen 18 und 26 Jahren alt.