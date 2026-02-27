«GNTM»: Supermodel Nadja Auermann trainiert Heidi Klums Models

Als erstes vor Morbachs Kamera und die kritischen Blicke der Supermodels Klum und Auermann tritt Bianca (46). Sie hat sich für die schwarzen Dämonen–Flügel entschieden. «Ich möchte Stärke und Trauer ausdrücken. Vielleicht auch Wut», erklärt sie die Wahl der dunklen Seite. Damit möchte die in Kanada in Armut und schwierigen Familienverhältnissen aufgewachsene Schweizerin ihre Traumata zum Ausdruck bringen. Auch durch ihren unerfüllten Kinderwunsch haben sich viele Emotionen angestaut, wie sie unter Tränen erklärt. «GNTM» soll dieses Kapitel abschliessen. «Ich dachte mir: Wenn es mit der Familie nicht klappt, gehe ich zurück in die Modewelt», so die Miss Schweiz von 2004.