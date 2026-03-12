«GNTM»: Treppen-Walk auf High Heels wird drei Models zum Verhängnis

Der Weg zum Erfolg wird steil

Beim Fashion–Walk geht es für die Models nicht nur um das Ticket in die nächste Runde. Es fällt auch die Entscheidung darüber, wer den Sprung nach Los Angeles schafft und sich weiterhin Siegchancen ausrechnen kann. Gastjurorin an Heidis Seite ist Maria Koch, Kreativdirektorin des Berliner Mode–Labels und –Magazins «032c.» Sie hat Outfits der beiden Designer Danny Reinke und Johannes Boehl Cronau mitgebracht. Dabei sind nicht nur die Designer–Looks, die die Models präsentieren sollen, besonders «edgy.» Der Walk in einem Industriegebäude führt die Models an ihre Grenze. Sie sollen eine steile Stahltreppe bewältigen, ehe es auf den klassischen Laufsteg geht – und dies in High Heels und schwer zu bändigenden Kleidern. Halb–Australierin Lola liebt hohe Absätze und gibt sich angesichts der Aufgabe kämpferisch: «We gotta kill it!» Alisa will «doppelt so viel Gas geben, aber nicht verkopfen.» Ob das dieses Mal funktioniert?