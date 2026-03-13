«GNTM»: Treppen-Walk auf High Heels wird drei Models zum Verhängnis

Ihr Sehnsuchtsziel heisst Los Angeles. Doch Heidis weibliche Models wissen auch: Ein falscher Schritt – und der Traum vom Titel als «Germany's next Topmodel» (mittwochs und donnerstags, 20:15 Uhr, ProSieben oder auf Joyn) ist ausgeträumt. Besonders der abschliessende Catwalk hat es in sich. Heidi Klum (52) schickt ihre Kandidatinnen kurzerhand auf High Heels über eine steile Stahltreppe. Für drei Models bedeutet der waghalsige Treppen–Walk das «GNTM»–Aus kurz vor dem Sprung nach L.A.
Wiedersehen mit Gaultier im Show–Palast
Für drei Models startet die Woche mit einem Ausflug in die Promi–Welt. Als Belohnung für ihre Leistungen in der vergangenen Woche dürfen Anna (22), Aurélie (21) und Bianca (47) Heidi Klum zur Show–Premiere begleiten. Im Berliner Friedrichstadtpalast treffen sie auf einen alten Bekannten: Design–Legende Jean Paul Gaultier (73) kennt die Models seit Beginn der Staffel. Als Gastjuror hat er sie gecoacht und gemeinsam mit Heidi ausgewählt. Der Abend auf und abseits des Roten Teppichs kommt den drei wie ein Traum vor – ein Vorgeschmack auf ihre Zukunft als professionelle Models?
«Verkopftes» Blümchen–Shooting
Irgendwann ist auch der schönste Traum vorüber und das nächste Shooting steht an. Auf die 16 Kandidatinnen wartet mit Fotograf Christian Schuller (55) ein Stammgast im «GNTM»–Universum. Vor seiner Linse treten je zwei Models als in Tüll gehüllte «Blumen» eines überdimensionalen Poesiealbums gegeneinander an. «Majestätisch» findet Heidi Anikas (27) Auftritt vor der Kamera. Daphne (25) und Merret (20) überzeugen gleichermassen mit ihrer Lockerheit und Präsenz. Vor allem Merrets unbekümmerte, «rotzige» Art kommt bei Schuller und Heidi bestens an.
Kim (24), Aurélie, Nana (24) und Lola (19) zeigen hingegen Nerven und können nicht überzeugen. Alisa (27) hat sich besonders viel vorgenommen. Die Stuntfrau aus München will Eindrücke ihrer eigenen Lebensgeschichte in die Aufnahmen mit Christian Schuller legen. Doch das misslingt gründlich. Alisa wirkt «verkopft»: «Du warst nicht wirklich locker heute», so Heidis Urteil über Alisas Leistung. Nach dem Shooting ist Alisa in Tränen aufgelöst. Sie berichtet, sie habe die Anweisungen des Fotografen akustisch nicht wahrnehmen können. Konkurrentin Antonia (19), die mit Alisa ein Shooting–Duo bildet, hat Zweifel. Auch Heidi ist von Alisas Begründung für das missglückte Shooting überrascht.
Der Weg zum Erfolg wird steil
Beim Fashion–Walk geht es für die Models nicht nur um das Ticket in die nächste Runde. Es fällt auch die Entscheidung darüber, wer den Sprung nach Los Angeles schafft und sich weiterhin Siegchancen ausrechnen kann. Gastjurorin an Heidis Seite ist Maria Koch, Kreativdirektorin des Berliner Mode–Labels und –Magazins «032c.» Sie hat Outfits der beiden Designer Danny Reinke und Johannes Boehl Cronau mitgebracht. Dabei sind nicht nur die Designer–Looks, die die Models präsentieren sollen, besonders «edgy.» Der Walk in einem Industriegebäude führt die Models an ihre Grenze. Sie sollen eine steile Stahltreppe bewältigen, ehe es auf den klassischen Laufsteg geht – und dies in High Heels und schwer zu bändigenden Kleidern. Halb–Australierin Lola liebt hohe Absätze und gibt sich angesichts der Aufgabe kämpferisch: «We gotta kill it!» Alisa will «doppelt so viel Gas geben, aber nicht verkopfen.» Ob das dieses Mal funktioniert?
«Eher zickig als sexy»
Nach Junas (23) souveräner Catwalk–Eröffnung legt Lola einen ungewohnt wackeligen Auftritt hin. Merret scheint keine Nerven zu kennen und liefert, wie immer, ab. Eileen (19) muss das schwierigste Outfit mit riesiger Schleppe meistern und gehört zu den Besten auf dem Runway. Kims Walk sorgt nach eher schwachem Shooting bei Heidi und Maria Koch nicht für den erhofften Wow–Effekt. Und auch Anna überzeugt nicht. Sie gehört zu den körperlich grössten Models und steht mit hohen Schuhen eher auf Kriegsfuss. Die Treppenstufen empfindet sie deshalb als «angsteinflössend.» Ausserdem zupft sie mitten im Walk an ihrem Kleid, was den Jurorinnen gar nicht gefällt. Und Alisa? Wie schon im Shooting, kann sie ihre Anspannung nicht ablegen. Sie läuft hektisch und ausser Takt. Auf Maria Koch wirkt ihr Catwalk–Auftritt «eher zickig als sexy.»
Reise vorbei? «Echt mies!»
Für Alisa ist die «GNTM»–Reise folglich zu Ende. Sie kann sich damit trösten, es unter die letzten 16 Models geschafft zu haben. Auch für Kim kommt das Aus. Vor allem ihr stetig suchender Blick während des Walks fällt bei den Jurorinnen negativ ins Gewicht. Kims Fazit fällt trotz allem positiv aus: «Ich bin nicht enttäuscht. Ich habe tolle Leute kennen gelernt und bereue gar nichts.» Von Lolas Aus sind die anderen Models besonders überrascht. Nach einer schwächeren Leistung im Shooting kann sie auch ihr Walk nicht vor dem «GNTM»–Abschied bewahren. Lolas knappes Fazit: «Dass die Reise vorbei ist, ist echt mies!» So schaffen es, wie bei den Männer–Models, auch 13 weibliche Models in den Flieger nach Los Angeles.