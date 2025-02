«GNTM» und mehr: Wie Heidi Klum zum Fernsehstar wurde

«Queen of Drags» und «Making the Cut»

Es gibt auch weniger langlebige TV–Projekte, an denen Heidi Klum beteiligt war. 2019 ging sie mit einer neuen Show in Deutschland an den Start: In «Queen of Drags» suchte sie gemeinsam mit ihrem Schwager Bill Kaulitz (35) und Sänger Tom Neuwirth (36) alias Conchita Wurst nach der talentiertesten Dragqueen. Zehn Kandidaten aus Deutschland, Österreich und der Schweiz zogen dafür in eine Luxus–Villa in Los Angeles und stellten wöchentlich eine Varieté–Show auf die Beine. Yoncé Banks (31) konnte sich im Finale über den Titel «Queen of Drags», 100.000 Euro, ein Cover–Shooting für die deutsche «Cosmopolitan» sowie eine Kampagne mit MAC Cosmetics freuen. Als Vorbild der Show gilt «RuPaul's Drag Race», in dem Dragqueen–Superstar RuPaul (64) seit nunmehr zehn Jahren auf die Suche nach Amerikas grössten Drag–Talenten geht.