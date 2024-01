«Geheimnis im Inneren»

«GNTM»-Zweite von 2019: Sayana Ranjan im Babyglück

«Entdecke unser kleines Geheimnis»: Mit diesem Satz in ihrer Instagramstory verweist Sayana Ranjan auf ihr jüngstes Posting. In dem enthüllt die einstige «GNTM»–Teilnehmerin mit Babybauch–Fotos, dass sie schwanger ist. Und bis zur Geburt dauert es gar nicht mehr so lange.