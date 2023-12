«Godmother of Punk»: So geht es Patti Smith nach dem Klinikaufenthalt

Die Sängerin war inmitten ihrer Italien–Tournee am Dienstag plötzlich erkrankt. Eigentlich hätte sie an dem Abend im Theater Duse in Bologna auftreten sollen. In einer Mitteilung auf Instagram erklärte das Theater: «Mit grossem Bedauern teilen wir dem Publikum mit, dass das Konzert von Patti Smith aufgrund einer plötzlichen Erkrankung der Künstlerin nicht stattfinden kann.» Welche gesundheitlichen Umstände genau zum Krankenhausaufenthalt geführt haben, ist bislang nicht bekannt. Am Mittwoch, ihrem Krankenhausentlassungstag, meldete sie sich aber bereits wieder mit einem Instagram–Posting und erinnerte an den Geburtstag des im Januar verstorbenen Sängers Tom Verlaine, der am 13. Dezember 74 Jahre alt geworden wäre.