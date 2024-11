«Golden Bachelor» bei RTL: Franz Stärk ist der erste Ü70-Rosenkavalier

Der erste «Golden Bachelor» geht bei RTL an den Start: Franz Stärk (73) wird als Ü70–Rosenkavalier die grosse Liebe im Fernsehen suchen. Schon ab dem 3. Dezember können die Fans ihm in neun Folgen bei RTL+ dabei zusehen. 2025 läuft die erste deutsche Staffel von «Golden Bachelor» auch bei RTL im TV, wie der Sender am Freitag bekanntgab.