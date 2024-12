«Golden Bachelor» Franz Stärk: «Es gibt so viele einsame Menschen»

Wie haben Sie denn vorher gedatet? Waren Sie auch online unterwegs?

Stärk: Ich war natürlich schon mal auf so Portalen. Ich habe mich da versucht und geguckt, wie ist das so, was macht das mit mir? Aber ich glaube, dass ich den falschen Zeitpunkt gewählt habe. Das war unmittelbar nach der Trennung. Ich habe dann immer gedacht, die Frauen inspirieren mich gar nicht, sie bieten mir nicht das, was ich suche. Man will ja das zurückhaben, was man verloren hat. Irgendwann habe ich aber gemerkt, das liegt gar nicht an den Frauen, das liegt an mir selbst. Ich hatte die Vergangenheit nicht verarbeitet, noch nicht. Ich war gar nicht bereit dazu und gar nicht offen. Wenn ich das mit heute vergleiche, ist das eine komplett andere Situation. Meine Dinge aus der Vergangenheit sind geklärt. Das gibt mir den Zugang, um mich jetzt auf so etwas einzulassen. Und das wirklich mit Freude und mit allem, was ich habe.