«Golden Bachelor»: Franz Stärk und Sylvia sind kein Paar mehr

Während Stärk im «Aftershow – der Reality TV–Podcast» offen zugibt, sich während der Dreharbeiten in Sylvia verliebt zu haben, waren ihre Gefühle von Beginn an anders gelagert. «Ich hatte Gefühle für dich, aber das waren andere Gefühle, als dass ich sagen würde, ich war verliebt», gesteht die 62–Jährige in dem Gespräch. Sie sei generell sehr vorsichtig damit, starke Gefühle zu entwickeln und sage die drei magischen Worte nicht sehr häufig.