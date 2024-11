«Golden Bachelor»: Jetzt stehen auch die Kandidatinnen fest

Zuvor hatte RTL bereits Franz Stärk (73) als Ü70–Rosenkavalier vorgestellt. Er kam am 5. März 1951 in Damme zur Welt, ist wie viele seiner Kandidatinnen geschieden, hat zwei Söhne und Enkelkinder. Er lebt nach wie vor in seinem Geburtsort im niedersächsischen Landkreis Vechta. Bis zu seiner Pensionierung arbeitete er als stellvertretender Direktor einer Gesamtschule. Seit zwölf Jahren ist er Single und träumt nun von einer neuen Frau an seiner Seite.