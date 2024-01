Golden Globe Awards: Taylor Swift kommt ohne Travis Kelce

In der Nacht vom 8. auf den 9. Januar werden einmal mehr die Golden Globe Awards verliehen. Eine der diesjährigen Nominierten ist Taylor Swift (34), die aller Voraussicht nach auch persönlich an der 81. Zeremonie am Sonntag in Los Angeles teilnehmen wird. Viele Fans hatten gehofft, dass die Sängerin dort ihr Red–Carpet–Debüt mit Football–Star Travis Kelce (34) feiert. Doch der Terminkalender des Profisportlers ist voll.