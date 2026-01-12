Golden Globe für Timothée Chalamet: Dank an Eltern und Kylie Jenner

«Ich liebe euch»

Den Preis nahm er von Jennifer Lopez entgegen. Als sein Name aufgerufen wurde, drehte er sich um, um seine Freundin Kylie Jenner (28) zu küssen. Auf der Bühne bedankte sich Chalamet bei allen, die ihn in seiner Karriere unterstützt haben, darunter seine Schauspielkollegen, seine Eltern und Jenner. «Mein Vater hat mir schon früh Dankbarkeit mitgegeben», sagte der 30–Jährige. «Sei immer dankbar für das, was du hast. Dadurch konnte ich diese Zeremonie in der Vergangenheit mit leeren Händen verlassen, aber erhobenen Hauptes, einfach dankbar, hier sein zu dürfen. Ich würde lügen, wenn ich nicht sagen würde, dass diese Momente diesen Augenblick umso schöner gemacht haben. Meinen Eltern, meiner Partnerin: Ich liebe euch. Vielen Dank.»