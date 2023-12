Golden Globes 2024: «Barbenheimer» räumt bei Nominierungen ab

Bester Film: «Barbie» und «Oppenheimer» mit Siegchancen

In den wichtigsten Kategorien gehen sich «Oppenheimer» und «Barbie» aus dem Weg. Der Atombombenthriller bewirbt sich um das beste Drama. Hauptgegner in dieser Kategorie dürfte «Killers of the Flower Moon» sein. Daneben treten das Justizdrama «Anatomie eines Falls», «Maestro», das südkoreanische Liebesdrama «Past Lives» und das KZ–Drama «The Zone of Interest» an.