Golden Globes 2025: «Emilia Pérez» geht als Favoritin ins Rennen

Bei der Kategorien–übergreifenden Rubrik «Beste Regie» sind dann auch drei Filmemacher von Musicals/Komödien nominiert: Jacques Audiard («Emilia Pérez»), Sean Baker («Anora») und Coralie Fargeat («The Substance»). Aus dem Bereich Drama kommen Brady Corbet (Der Brutalist) und der in Deutschland geborene «Im Westen Nichts Neues»–Regisseur Edward Berger («Konklave»). Der sechste Slot geht überraschend an die indische Regisseurin Payal Kapadia («All We Imagine as Light»).