Golden Globes: Ariana Grande und Cynthia Erivo reagieren emotional

Auch Cynthia Erivo freut sich über Golden–Globe–Nominierung

Cynthia Erivo meldete sich selbst zu ihrer Nominierung zu Wort – auch sie ist das zweite Jahr infolge für dieselbe Rolle nominiert. «Wow!!! Was für schöne Nachrichten. Es ist eine Ehre, nochmal für diesen Film nominiert zu sein. Es war eine schöne Reise, diese Figur zu spielen, und das ist die Kirsche obendrauf», schrieb sie in einer Instagram–Story. Die Britin bedankt sich zudem bei Regisseur Jon M. Chu und Produzent Marc Platt. Auch sie richtet Glückwünsche an Co–Star Ariana Grande, die sie ihre «süsse Schwester» nennt.