«Golden Hour Make-up»: Diesen Beauty-Look lieben die Promis

In Sachen Make–up geht der Trend im Moment generell zu eher natürlichen Looks, die ohne hohe Deckkraft auskommen und die natürliche Schönheit betonen. «Golden Hour Make–up» lässt sich mit ein paar wenigen Produkten und in einfachen Schritten ganz leicht selbst zuhause umsetzen: Verwendet werden können zum einen Make–up–Produkte in Bronzetönen, aber auch Pfirsich– und Goldtöne helfen dabei einen ätherischen Glanz und einen strahlenden Teint zu erschaffen.