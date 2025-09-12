Goldene Henne 2025: Das sind die Preisträgerinnen und Preisträger

Katrin Sass sorgt für Lacher

Gegen Ende des Abends stand die Schauspielerin Katrin Sass (68) im Rampenlicht – und sorgte einmal mehr für Lacher und Gänsehaut zugleich. «Ich komme als Letztes hier dran, hab' einen kleinen Krampf in der Wade und soll etwas sagen, glaube ich», scherzte Sass, als sie ihre Ehren–Henne entgegennehmen sollte. Zwar sei schon viel gesagt worden, doch einen Satz wollte sie noch loswerden: «Wer nicht am Abgrund stand, dem wachsen keine Flügel.» Jeder habe mal eine Krise durchlebt – doch es gehe immer weiter, betonte die Schauspielerin.