Goldene Himbeere: Marvel-Star Chris Evans und Ana de Armas nominiert

Das Horrorfilm–Sequel«Der Exorzist – Bekenntnis» kommt ebenso wie der Low–Budget–Horrorfilm «Winnie the Pooh: Blood and Honey» auf insgesamt fünf Nominierungen. Die beiden Superhelden–Filme «Shazam! Fury of the Gods» und «Ant–Man and the Wasp: Quantumania» folgen mit je vier Nominierungen.