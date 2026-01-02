Goldene Robe: Königin Mary strahlt beim Neujahrsempfang

Weitere Empfänge geplant

Auf Mary und Frederik warten zum Start ins neue Jahr weitere Termine. «Das Königspaar setzt die Neujahrsempfänge des Jahres am 5. und 6. Januar fort, wo Ihre Majestäten am Montag die Richter des Obersten Gerichtshofs, die Offiziere der Königlichen Leibgarde und des Gardehusarregiments in Amalienborg empfangen und im Anschluss daran einen Neujahrsempfang für Bürgermeister und Regionalratsvorsitzende geben», wird bei Instagram erklärt. «Später am selben Tag findet ein Neujahrsempfang für das diplomatische Corps im Schloss Christiansborg statt.»