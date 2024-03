Goldie Hawn: Ihr Sohn Oliver Hudson spricht über Kindheitstraumata

Neue Sicht auf seine Mutter

In der neuen Folge von Hudsons Podcast «Sibling Revelry», den er zusammen mit seiner Schwester Kate Hudson (44) moderiert, berichtete der 47–Jährige, dass sich seine Sicht auf seine Kindheit durch ein Coaching völlig verändert habe. Ursprünglich habe er gedacht, er würde bei dem einwöchigen Kurs hauptsächlich seine Beziehung zu seinem Vater Bill Hudson (74) aufarbeiten, der die Familie früh verliess. Seine Mutter hingegen sei immer die «Konstante in meinem Leben» gewesen, schliesslich sei er bei ihr aufgewachsen. Doch dann habe sich herausgestellt, dass seine Kindheit an ihrer Seite nicht so gut gewesen sei, wie er lange dachte. Er habe sie als Kind immer als «tolle Mutter» empfunden. Doch auch sie sei oft nicht dagewesen. «Sie arbeitete und war unterwegs oder sie hatte neue Freunde, die ich nicht wirklich mochte.» Sie sei häufig abwesend gewesen, obwohl er sie als Kind ohne Vater gebraucht hätte.