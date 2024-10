Goldie Hawn: Sex ist das Geheimnis ihrer glücklichen Beziehung

Am Rande einer Wohltätigkeitsveranstaltung ihrer «Goldie Hawn Foundation», deren Erfolg sie stolz auf ihrem Instagram–Account teilt, plauderte sie aus dem Nachtschränkchen: «Menschen, die gesunde sexuelle Beziehungen haben, halten in der Regel viel länger durch [Anm. der Red.: in einer Beziehung]. Aber es ist nicht allein wegen des Aktes, es ist wegen der Wärme und Intimität, die es schafft.»