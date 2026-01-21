Goldie Hawn über ihre Liebe zu Kurt Russell: Das ist ihr Geheimnis

Goldie Hawn (80) ist seit beeindruckenden 42 Jahren mit ihrem Partner Kurt Russell (74) liiert. Obwohl die Oscarpreisträgerin und der Hollywoodstar nie geheiratet haben, ist ihre Beziehung bis heute stabil.
Nun sprach Hawn im Podcast von Dan Buettner (65) darüber, was das berühmte Hollywood–Paar seit Jahrzehnten zusammenhält.
Hawn findet Russell nach wie vor attraktiv
Hawn sagte, sie fühle sich «sexuell sehr zu ihm hingezogen». Sie fügte hinzu: «Und das ist wichtig. Wenn man eine langfristige sexuelle Beziehung eingeht, ist das tatsächlich sehr gesund. Er ist mein sexuelles Objekt.»
Die Schauspielerin sagte ausserdem: «Ich finde ihn bis heute unglaublich attraktiv.»
Familienglück und Freiheit
Hawn blickt mit Wertschätzung auf ihren langjährigen Partner: «Ich habe grossen Respekt vor ihm, weil ich ihn für einen grossartigen Menschen halte.»
Auch die familiäre Harmonie ist für die Schauspielerin ein wichtiger Faktor. «Die Kinder lieben ihn. Wir sind eine unglaublich glückliche Familie – meistens. Es gibt ein starkes Zusammengehörigkeitsgefühl. Warum sollte ich jemanden wollen, der perfekt ist? So etwas gibt es nicht», sagt sie.
Ein weiterer zentraler Punkt ihrer Beziehung sei das Gefühl von Freiheit. «Ich habe eine besondere Beziehung zu Vögeln», erklärte Hawn. «Ich bin wie ein Vogel. Lässt man den Käfig offen, fliege ich vielleicht nie weg. Aber wenn du diese Tür schliesst, würde ich für meine Freiheit und meine Unabhängigkeit wahrscheinlich alle meine Federn ausreissen.»