Goldie Hawn wird 80: Hollywoods Sonnenschein zwischen Glamour und Herz

Weisheit aus Licht und Leben

Hinter dem Glitzer verbirgt sich eine Frau, die als junge Frau selbst von Zweifeln befallen war. Dem Guardian verrät sie: «Es war eine sehr seltsame Zeit, ein schneller Aufstieg zum Ruhm. Ich war verunsichert. Mit 21 ging ich zum Psychologen und setzte die Therapie etwa acht Jahre lang fort, um mehr darüber zu erfahren, wie ich meine Freude wiederfinden könnte.» Damals entdeckt sie das Meditieren als Kraftquelle für sich. Die Erfahrungen von damals führen sie später zu ihrer eigenen Stiftung. Stolz ist sie vor allem auf ihr Herzensprojekt «MindUp.» Darin unterstützt sie Schülerinnen und Schüler auf dem Weg zu mentaler und emotionaler Gesundheit, indem sie ihnen Pädagoginnen und Psychologinnen zur Seite stellt. «Wir bringen Kindern bei, dass ihr Gehirn ein Muskel ist, der mit positivem Gedanken gefüttert werden kann», erklärt sie auf Instagram. Ihre Stiftung sei das Werk, auf das sie am stolzesten sei – noch vor ihren Filmerfolgen.