«Good Bye, Lenin!»-Regisseur Wolfgang Becker ist tot

Seinen grössten Erfolg feierte Becker 2003 mit der Tragikomödie «Good Bye, Lenin!» mit Daniel Brühl (46) in der Hauptrolle, die über sechs Millionen Zuschauer in die Kinos lockte. Der Film über eine Familie in der Wendezeit wurde in über 60 Länder verkauft und erhielt zahlreiche Auszeichnungen, darunter neun Deutsche Filmpreise, sechs Europäische Filmpreise sowie einen César und einen Goya für den besten ausländischen Film.