«Good Luck Guys»: Das sind die zwölf Kandidaten der zweiten Staffel

Für zwölf Reality–Stars geht es ab Donnerstag, den 22. August, am Lost Beach in Thailand wieder ums pure Überleben. Denn dann startet die zweite Staffel des Reality–Formats «Good Luck Guys» auf dem Streamingdienst Joyn. Auch in der neuen Staffel stellen sich die TV–Persönlichkeiten in Zweierteams verschiedenen Herausforderungen und tauschen ihr Luxusleben gegen unbarmherzige Prüfungen im tropischen Paradies. Für diese zwölf Reality–Stars heisst es dann Holzhütte statt Villa.