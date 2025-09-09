Good Mood Food gegen Herbstblues: Diese Lebensmittel machen gute Laune

Kürzere Tage, niedrigere Temperaturen und die Sonne zeigt sich immer seltener: Der Herbst schlägt vielen Menschen auf die Stimmung. Der sogenannte «Herbstblues» ist kein medizinisches Krankheitsbild, aber ein bekanntes Phänomen: Weniger Licht bedeutet weniger Serotonin und mehr Melatonin – wir fühlen uns müde, antriebslos und manchmal auch niedergeschlagen. Neben Bewegung und ausreichend Schlaf spielt auch die Ernährung eine wichtige Rolle, um Körper und Seele in Balance zu halten. Mit diesen Lebensmitteln kann man sich buchstäblich gute Laune auf den Teller zaubern.