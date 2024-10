«Good Times»-Star John Amos im Alter von 84 Jahren gestorben

«Nie gedacht, dass ich so lange leben würde»

1970 gab der im US–Bundesstaat New Jersey geborene Amos sein TV–Debüt in der «The Bill Cosby Show» und erlangte den Durchbruch in «The Mary Tyler Moore Show». Nachdem sein Engagement 1973 endete, wurde er ein Star als James Evans Sr. in « Good Times». 1977 spielte Amos in der Miniserie «Roots» mit, die ihm eine Emmy–Nominierung einbrachte.