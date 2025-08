«Goodbye Deutschland!» Steff und Peggy geraten auf Malle unter Druck

Am Tag der Prüfung folgt die Ernüchterung: Caro wird nicht zugelassen, weil sie ihren Reisepass nicht dabei hat. Zwar eilt Andreas nach Hause, um das Dokument zu holen – doch er kommt zu spät. Der nächste Prüfungstermin ist erst in vier Monaten. Die Robens vermuten, dass einbürgerungswilligen Deutschen absichtlich Steine in den Weg gelegt werden.