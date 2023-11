«GoodFellas»-Star Suzanne Shepherd im Alter von 89 Jahren gestorben

Bekannt wurde Shepherd in erster Linie durch den Martin–Scorsese–Klassiker «The GoodFellas – Drei Jahrzehnte Mafia» aus dem Jahr 1990. Dort verkörperte sie die Mutter der Hauptfigur Karen Hill, die von Lorraine Bracco (69) gespielt wurde. Anschliessend übernahm sie von 2000 bis 2007 in der erfolgreichen Mafiaserie «Die Sopranos» die tragende Rolle der Mutter von Carmela Soprano, gespielt von Edie Falco (60). Eine ihrer letzten Rollen spielte Shepherd in der 2018 veröffentlichten Komödie «The Week Of» an der Seite von Adam Sandler (57), Chris Rock (58) und Steve Buscemi (65) in den Hauptrollen. Ausserdem trat sie in zahlreichen TV–Produktionen wie «Law & Order», «Third Watch» oder «Gravity» auf.