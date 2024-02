Google, DeepL und KI: Das sind die besten Übersetzungstools

Interaktive Sprachmodelle

Das Large Language Model (LLM) «ChatGPT» hat in kürzester Zeit die Welt im Sturm erobert, nicht zuletzt wegen seiner linguistischen Kompetenz. Beliebige Texte lassen sich übersetzen, allerdings sind die Ergebnisse nicht auf einem so polierten Level wie beim speziell auf Übersetzungen geschulten «DeepL». Dennoch sind «ChatGPT» und seine Pendants wie «Google Bard» oder der «Bing AI» von Microsoft in der Lage, Texte schnell und zuverlässig so zu übersetzen, dass man ihnen nicht auf den ersten Blick anmerkt, dass sie computergeneriert sind. Ihre Stärke liegt derzeit eher in der Breite der unterstützten Sprachen, darunter auch abstrakte Sprachen wie Programmiersprachen oder Musiknoten. Um von Chatbots geschriebene Texte auf ein qualitativ höheres Level zu bringen, lohnt sich ein Blick auf Software wie «Grammarly», «Language Tool» oder «DeepL Write», um noch weiter am Text zu schleifen. Die meisten Szenarien lassen sich mit einer Kombination der genannten Apps und Anwendungen erfolgreich abdecken.