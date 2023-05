Google I/O 2023: Tech-Riese stellt neue Smartphones und ein Tablet vor

Nichts geht mehr ohne künstliche Intelligenz

Man habe die Chance das Leben von Millionen von Menschen zu verbessern, hiess es in der Präsentation. Wie die hehren Ziele des Unternehmens in Bezug auf künstliche Intelligenz (KI) für Verbraucherinnen und Verbraucher in näherer Zukunft aussehen, machte Google an einigen Beispielen fest. Sogenannte generative KI soll etwa in Gmail eine neue «Help me write»-Funktion unterstützen, mit der Nutzerinnen und Nutzer ganze E-Mail-Antworten automatisch erstellen lassen können.