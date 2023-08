Google Pixel Tablet: Wenn das Tablet zur Smart-Home-Zentrale wird

Entertainment in Tablet-Form

Der Fokus beim Google Pixel Tablet dürfte bei Nutzerinnen und Nutzern vor allem in zwei Bereichen liegen: im Entertainment- und im Smart-Home-Sektor. Nach dem Auspacken fällt direkt auf, dass das Tablet gut und bequem in der Hand liegt. Dafür sorgen unter anderem eine sogenannte Nano-Keramik-Beschichtung und abgerundete Ecken. Das Gehäuse an sich bestehe laut Google derweil komplett aus recyceltem Aluminium. Das Gewicht von etwas weniger als 500 Gramm ist für Geräte dieser Grösse zwar nicht ungewöhnlich, kleinere Tablet-Varianten wie beispielsweise das iPad mini von Apple oder das Fire HD 8 Plus von Amazon sind dank des geringeren Gewichts aber für so manchen Nutzer sicherlich auf Dauer angenehmer bedienbar.