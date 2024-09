Googles neues Lineup: Pixel 9 und Pixel 9 Pro im Test

Im Vergleich zu seinen Geschwistern schwächelt das faltbare Pixel 9 allerdings in zwei Punkten: Zum einen gibt Google die Akkukapazität mit 4.650 mAh sogar etwas geringer an, muss damit aber im Zweifelsfall den Betrieb auf einem grösseren, auf Multitasking ausgelegten Display gewährleisten. Zum anderen steckt in allen 9er–Geräten der gleiche «Tensor G4»–Chip unter der Haube, was den Prozessor beim Multitasking von rechenintensiven Apps an seine Grenzen bringt – und den Akku gleich mit. Das dürfte auch der Grund dafür sein, dass das nützliche Feature «Akku teilen» im Gegensatz zum Pixel 9 und 9 Pro nicht an Bord ist.