Googles Rekordeinkauf: Was ist eigentlich Wiz?

32 Milliarden Dollar in bar? Das steckt hinter der Formulierung

Häufig ist im Rahmen der Übernahme von Wiz zu lesen, dass Google die Summe von 32 Milliarden Dollar in bar begleicht. In diesem Zusammenhang bedeutet «Barzahlung» allerdings nicht, dass Google tatsächlich Bargeld in Form von Geldscheinen oder Münzen übergibt – also keine Koffer voller Geld oder Badewannen mit Dollar. Vielmehr bezieht sich der Begriff darauf, dass der Kaufpreis nicht in Aktien, Unternehmensanteilen oder anderen Vermögenswerten, sondern in liquiden Mitteln, also direkt in Geld, beglichen wird.