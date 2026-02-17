Gordon Ramsay will in neuer Doku tiefe Einblicke in sein Leben geben

So hat man den britischen Starkoch Gordon Ramsay (59) wohl noch nie gesehen. In einer neuen Doku–Reihe auf Netflix gewährt er Blicke in sein Familien– und Privatleben sowie auf seinen Pyjama. Im Gespräch mit dem «People»–Magazin vor der Veröffentlichung der Dokumentation mit dem Titel «Being Gordon Ramsay» erklärt der Koch und Vater von sechs Kindern, dass er die Zuschauerinnen und Zuschauer über das hinaus mitnehmen möchte, was man sonst so von ihm auf dem Bildschirm sieht.