Gospelband The Nelons: Drei Mitglieder sterben bei Flugzeugunglück

In Deutschland sind The Nelons eher unbekannt, in den USA galt die bereits seit Ende der Siebzigerjahre aktive Familienband, zumindest bei christlich bewegten Gospel–Fans, als grosse Nummer. In stetig veränderten Konstellationen brachte die 1977 vom Familienpatriarchen Rex Nelon (1932–2000) gegründete Formation insgesamt mehr als 35 Alben auf den Markt und räumte mehrere Grammy–Nominierungen und zahlreiche weitere Auszeichnungen ab. Bei einem tragischen Flugzeugunglück kamen nun fast alle Mitglieder der Gruppe ums Leben.